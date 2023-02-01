Пожар произошел в таунхаусе российского конькобежца Кибалко
В таунхаусе российского конькобежца Александра Кибалко в Ватутинках произошло возгорание. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.
По данным «Известий», инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем, в таунхаусе спортсмена загорелись вещи.
Площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.
Отмечается, что спортсмен не проживает в доме, где произошло ЧП, а сдает его в аренду.
Александр Кибалко — заслуженный мастер конькобежного спорта, участник трех Олимпийских игр. Награждён медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
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