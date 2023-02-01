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Пожар произошел в таунхаусе российского конькобежца Кибалко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В таунхаусе российского конькобежца Александра Кибалко в Ватутинках произошло возгорание. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

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По данным «Известий», инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем, в таунхаусе спортсмена загорелись вещи.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

Отмечается, что спортсмен не проживает в доме, где произошло ЧП, а сдает его в аренду.

Александр Кибалко — заслуженный мастер конькобежного спорта, участник трех Олимпийских игр. Награждён медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Ранее, 25 ноября, при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла Галина Говорухина, вдова режиссера, главы комитета нижней палаты российского парламента по культуре Станислава Говорухина. Сотрудники СК РФ инициировали проведение доследственной проверки для установления причины возгорания.

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