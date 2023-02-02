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Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом прервано из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир Большой Курильской гряды) 2 февраля отменены из-за неблагоприятных погодных условий на Курилах.

«Перенос на 3 февраля по метеоусловиям», — сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

При этом количество ожидающих пассажиров пока не уточняется. В питании и гостиницах необходимости нет.

Отмечается, что в настоящий момент в Южно-Сахалинске осадков и ветра нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее, 23 января, девять вылетов между Южно-Сахалинском и севером Сахалина, а также островом Итуруп были задержаны из-за непогоды.

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