Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом прервано из-за непогоды

Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир Большой Курильской гряды) 2 февраля отменены из-за неблагоприятных погодных условий на Курилах.

«Перенос на 3 февраля по метеоусловиям», — сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

При этом количество ожидающих пассажиров пока не уточняется. В питании и гостиницах необходимости нет.

Отмечается, что в настоящий момент в Южно-Сахалинске осадков и ветра нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее, 23 января, девять вылетов между Южно-Сахалинском и севером Сахалина, а также островом Итуруп были задержаны из-за непогоды.