Девять рейсов задержали в Южно-Сахалинске из-за непогоды

Девять вылетов между Южно-Сахалинском и севером Сахалина, а также островом Итуруп были задержаны из-за непогоды в понедельник, 23 января. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, задержаны два вылета в Курильск, а также рейсы в Оху и Александровск-Сахалинский. Помимо этого, из-за сложных метеорологических условий задерживаются прилеты двух самолетов из Александровска-Сахалинского, еще двух из Курильска и одного рейса из Охи.

Отмечается, что рейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским задержаны до утра вторника, 24 января.

«Рейсы из Южно-Сахалинска в Оху, Курильск и Александровск-Сахалинский задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий в северных аэропортах и на Курилах. Решения о вылетах и прилетах авиакомпании принимают самостоятельно исходя из метеоусловий конкретного аэропорта», ― рассказали представители аэропорта Южно-Сахалинска агентству «РИА Новости».

В администрации аэропорта уточнили, что пассажиры задержанных рейсов в предоставлении им еды или места проживания не нуждаются.

Ранее, 21 января, пассажир рейса Пермь — Гоа авиакомпании Azur Air рассказал «Известиям» о причинах экстренной посадки воздушного судна в Узбекистане. По словам очевидца, пилоты совершили незапланированный заход в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва.

Бортпроводники собрали телефоны у всех пассажиров. Затем самолет сел в Узбекистане, после чего людей вывели из салона, а все судно оцепили спецоборудованием. Время ожидания вылета составило 12 часов.

13 января из-за сильного бокового ветра 13 самолетов ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге. Несмотря на сложные условия аэропорт Пулково продолжил работать в штатном режиме. В то же время в воздушной гавани задержали почти 45 вылетов и отменили 11 рейсов.