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Артур Бетербиев вернулся в Россию после победы над Ярдом

Бетербиев оценил свою победу над Ярдом и показал чемпионские пояса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боксер Артур Бетербиев вернулся в Москву после победы над британским борцом Энтони Ярдом. Об этом стало известно в среду, 1 февраля.

Отмечается, что в столичном аэропорту Домодедово боксера встретили фанаты с плакатами, музыкой и танцами.

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«Были моменты, которые не получались, получались. Я по себе чувствовал, что я только просыпаюсь или разгоняюсь. Наращивал темп, мне кажется, по бою, но мы еще будем с командой обсуждать», ― поделился в разговоре с «Известиями» Бетербиев.

Помимо этого, борец отметил, что планирует и дальше развиваться, не останавливаясь на достигнутом.

29 января Артур Бетербиев одержал победу в боксерском поединке с британцем Энтони Ярдом за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

Бой состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли» и продлился восемь раундов из 12. Бетербиев одолел соперника техническим нокаутом.

Всего на счету российского спортсмена 19 побед в 19 поединках. Все — нокаутом.

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