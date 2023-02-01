Бывшего вице-президента РЖД заподозрили в мошенничестве с грязным бельем в поездах

Экс-вице-президента РЖД, советника гендиректора компании Михаила Акулова арестовали за мошенничество с грязным бельем, рассказал источник «Известий». Он уточнил, что дело связано с невыполнением обязательств по контрактам на стирку белья для поездов.

«Дело связано с невыполнением контрактов по стирке белья в пассажирских поездах», — рассказал собеседник «Известий» 1 февраля.

По информации следователей, постельное белье в поездах не стиралось в необходимом объеме, а денежные средства за прачечные услуги списывались.

Действия Акулова расценили как причинение ущерба в особо крупном размере.

Ранее в этот день стало известно об аресте Акулова на два месяца Мещанским судом Москвы. Он подозревается по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере»).