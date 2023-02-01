Реконструкцию ФОКа с бассейном завершили в Химках

В Химках (Московская область) завершили реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

Ведомство выдало заключение о соответствии спорткомплекса «Родина» требованиям проектной документации. В здании отремонтировали инженерные системы и оборудование, обе чаши бассейна, а также привели в порядок внутренние стены и фасад.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», бассейн оснастили гидравлическим подъемником, что сделает его доступным для маломобильных посетителей. Также реконструкция затронула спортивный и тренажерный залы.

Масштабное обновление ФОКа провели по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В целом программа включает 26 спортивных объектов в Подмосковье.