МВФ скорректировал прогноз по экономике России

Международный валютный фонд скорректировал прогноз по экономике России. Вместо падения ВВП на 2,3% предполагается рост на 0,3%. Среди причин пересмотра — сохранение экспорта нефти, передает телеканал «Известия». В МВФ полагают, что внешняя торговля РФ переводится на другие рынки. «Известия» опросили российских экспертов. В исследовании участвовали банки и рейтинговые агентства. Консенсус-прогноз аналитиков — снижение ВВП в 2023 году на 1,6%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.