Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Происшествия
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и четырех кораблей КНР

В России слепые смогут бесплатно получить «умную» камеру

«Умная» камера пополнила перечень технических средств реабилитации для незрячих
0
Фото: robin.sensor-tech.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Умная» камера для незрячих «Робин» лаборатории «Сенсор-Тех» (участник рынка НТИ «Нейронет») вошла в перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь люди с нарушением зрения смогут получить «умную» камеру бесплатно. Об этом 2 февраля рассказал «Известиям» директор лаборатории Денис Кулешов.

Там видно будет: российский нейроимплант вернет зрение ослепшим
Новая отечественная технология дает возможность транслировать сигнал с камеры в головной мозг

«В начале этого года правительство РФ обновило федеральный Перечень технических средств реабилитации, и теперь инвалиды по зрению смогут получить устройство «Робин» и другие умные гаджеты от государства бесплатно», — заявил он.

«Робин» распознает 50 различных объектов: от мебели до дорожных знаков. В прошлом году компания выпустила масштабное обновление, благодаря которому с помощью устройства можно читать тексты, ценники, распознавать лица, фотографии которых загружены в камеру, а также связываться с волонтерами по видео, чтобы получать подсказки в различных ситуациях.

«Включение в перечень ТСР инновационных технологических продуктов — хорошая новость для незрячих и слепоглухих россиян. Кроме того, обновление перечня и поддержка государства может стимулировать ряд производителей включиться в работу над подобными устройствами для социальной сферы, которые расширяют представление о реабилитационных технологиях», — отметила исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», учредитель лаборатории Наталья Соколова.

По оценке разработчиков, потребность в «умных» устройствах на данном этапе можно оценить в одну тысячу экземпляров. С 1 марта, когда решение вступит в силу, незрячие по всей стране могут обратиться в органы социальной защиты и пройти стандартную процедуру для получения ТСР. На сегодняшний день на российском рынке активно развивается сегмент устройств с «умным» функционалом, чаще всего такие гаджеты используют алгоритмы искусственного интеллекта и современную микроэлектронику.

«В России почти 300 тыс. человек, только по официальным данным, являются инвалидами по зрению. Многие из них благодаря нашим технологиям смогут чувствовать себя увереннее и жить более независимой и качественной жизнью», — добавил Кулешов.

4 января директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев рассказал о новой разработке для незрячих — навигаторе, который позволяет ориентироваться в помещениях. На эту разработку было получено два патента, один из которых позволял быстро оцифровывать помещения, второй — непосредственно по ориентированию внутри помещения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023