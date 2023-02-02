В России слепые смогут бесплатно получить «умную» камеру

«Умная» камера для незрячих «Робин» лаборатории «Сенсор-Тех» (участник рынка НТИ «Нейронет») вошла в перечень технических средств реабилитации (ТСР). Теперь люди с нарушением зрения смогут получить «умную» камеру бесплатно. Об этом 2 февраля рассказал «Известиям» директор лаборатории Денис Кулешов.

«В начале этого года правительство РФ обновило федеральный Перечень технических средств реабилитации, и теперь инвалиды по зрению смогут получить устройство «Робин» и другие умные гаджеты от государства бесплатно», — заявил он.

«Робин» распознает 50 различных объектов: от мебели до дорожных знаков. В прошлом году компания выпустила масштабное обновление, благодаря которому с помощью устройства можно читать тексты, ценники, распознавать лица, фотографии которых загружены в камеру, а также связываться с волонтерами по видео, чтобы получать подсказки в различных ситуациях.

«Включение в перечень ТСР инновационных технологических продуктов — хорошая новость для незрячих и слепоглухих россиян. Кроме того, обновление перечня и поддержка государства может стимулировать ряд производителей включиться в работу над подобными устройствами для социальной сферы, которые расширяют представление о реабилитационных технологиях», — отметила исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», учредитель лаборатории Наталья Соколова.

По оценке разработчиков, потребность в «умных» устройствах на данном этапе можно оценить в одну тысячу экземпляров. С 1 марта, когда решение вступит в силу, незрячие по всей стране могут обратиться в органы социальной защиты и пройти стандартную процедуру для получения ТСР. На сегодняшний день на российском рынке активно развивается сегмент устройств с «умным» функционалом, чаще всего такие гаджеты используют алгоритмы искусственного интеллекта и современную микроэлектронику.

«В России почти 300 тыс. человек, только по официальным данным, являются инвалидами по зрению. Многие из них благодаря нашим технологиям смогут чувствовать себя увереннее и жить более независимой и качественной жизнью», — добавил Кулешов.

4 января директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев рассказал о новой разработке для незрячих — навигаторе, который позволяет ориентироваться в помещениях. На эту разработку было получено два патента, один из которых позволял быстро оцифровывать помещения, второй — непосредственно по ориентированию внутри помещения.