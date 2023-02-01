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В России будет создана 11-я туристическая особая экономическая зона к 2024 году

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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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К 2024 году в России будет создана 11-я по счету новая туристическая особая экономическая зона на Кузбассе. Об этом в среду, 1 февраля, заявили министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе обсуждения вопросов социально-экономического развития региона.

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Для развития спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» министр предложил региону подать заявку к рассмотрению на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В том числе с учетом опыта создания таких территорий в Иркутской области, Алтайском крае и на Северном Кавказе.

«Развитие крупных парков развлечений в России становятся точками притяжений для туристов. Эти проекты обладают большим мультипликативным эффектом в туризме. Таких парков должно быть от семи до девяти на территории страны. В России уже есть два хороших примера: «Сочи-парк» и «Остров мечты» в Москве. За счет появления большого парка развлечений в Сибири в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов», — отметил Решетников.

Кроме того, министр обсудил с губернатором стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Стратегия утверждена 26 января 2023 года постановлением Правительства России. Куратор стратегии — вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

5 октября Ростуризм назвал имена лучших представителей индустрии гостеприимства в 2021 году на 24-й Международной выставке для профессионалов сферы гостеприимства PIR EXPO — крупнейшем в РФ и СНГ мероприятии для профессионалов гостинично-ресторанного бизнеса.

Конкурс ежегодно проводится Ростуризмом совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями. В 2021 году он прошел в девятый раз. В федеральный этап прошли 145 работников индустрии из 50 регионов страны. Ведущие эксперты отрасли выбрали 15 победителей и призеров.

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