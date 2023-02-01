Нетаньяху назвал военную силу средством остановки ядерной программы Ирана

Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана. По его словам, Израиль намерен остановить ядерную программу Тегерана. Угроза применения силы может стать сдерживающим фактором, заявил премьер еврейского государства. Нетаньяху считает, что Иран боится войны с Израилем, передает телеканал «Известия». Политик напомнил о судьбе стран, которые вели ядерные разработки. Премьер Израиля привел в пример участь Ирака, Сирии и Ливии. При этом Нетаньяху ушел от ответа о причастности к удару по Ирану 28 января.

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