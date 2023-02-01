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В Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны «Южное Очаково»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве решили провести комплексное развития участка бывшей промзоны «Южное Очаково». Об этом в среду, 1 февраля, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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Участок расположен на западе города между проспектом Генерала Дорохова, МКАД и рекой Навершкой. Его площадь составляет 5,21 га, пишет РИАМО.

Собянин отметил, что в ходе работ будут обустроены современные высокотехнологичные производства, а также банки, офисы и магазины.

Уточняется, что на территории после благоустройства будет организовано свыше 2,1 тыс. рабочих мест, отмечет агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время в Москве ведут работу по 25 проектам комплексного развития территорий общей площадью свыше 366 га. В них вложили около 705 млрд рублей, пишет НСН.

Ранее 1 февраля в столичной мэрии сообщили, что количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве вырастет более чем втрое.

Собянин указал на то, что благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детсадов, 13 медицинских учреждений.

31 января стало известно, что про программе комплексного развития неэффективно используемых территорий реорганизуют участок бывшей промзоны в Щукине. Площадь территории составляет около 4,8 га, пишет «Москва 24».

20 января Сергей Собянин подчеркивал важную роль реализации проектов комплексного развития бывших промзон в формировании облика город, отмечает сайт aif.ru.

Также в январе сообщалось, что в Москве на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» возведут музей искусств. Здание планируют построить до конца 2023 года. Его площадь составит около 12 тыс. кв. м. Музей сможет принимать свыше 1,5 тыс. посетителей одновременно, сообщает телеканал «360».

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