В Москве проработают 470 проектов комплексного развития территорий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) вырастет более чем втрое. Об этом в среду, 1 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам чиновника, это сбалансирует экономику, а также послужит стимулом для дополнительного развития районов столицы, пишет НСН.

Собянин отметил, что на разных стадиях реализации уже находится более 150 проектов общей площадью 2 тыс. га, пишет RT. Их градостроительный потенциал составляет 35 млн кв. м недвижимости, включая 8 млн кв. м промышленной застройки, 17 млн кв. м — общественно-деловой застройки и 10 млн кв. м — жилой застройки.

Градоначальник указал на то, что благодаря проектам комплексного развития территорий в Москве появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детсадов, 13 медицинских учреждений. Также планируется озеленить порядка 320 га земли, сообщает «Москва 24».

В программу планируется привлечь участки общей площадью около 1,7 тыс. га, таким образом количество проектов увеличится до 470, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Программа КРТ действует в столице с 2020 года, напоминает РИАМО. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают современную городскую среду с инфраструктурой — жильем, социальными объектами и рабочими местами.

30 января Сергей Собянин заявил, что в прошлом году Москва значительно улучшила темпы строительства социальной инфраструктуры. В прошлом году власти города сдали в эксплуатацию 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение и шесть культурных объектов, отмечает телеканал «360».

Ранее, в январе, мэр отмечал, что реализация проектов комплексного развития бывших промзон играет важную роль в формировании облика города, пишет сайт aif.ru.