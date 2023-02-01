Хуснуллин сообщил, что наиболее сложная ситуация с обстрелами сложилась в Белгородской области

Хуснуллин сообщил, что наиболее сложная ситуация с обстрелами сложилась в Белгородской области

2023-02-01 17:33:38

2023-02-01 17:33:38

2023-02-01 17:33:38

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