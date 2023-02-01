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Эксперт оценил приобретение АФК «Система» российских отелей Wenaas

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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Микаэл Казарян, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate, оценил сделку по приобретению компанией Cosmos Hotel Group (дочернее предприятие АФК «Система») у норвежской компании Wenaas Hotel Russia десяти отелей в четырех городах России как «самую крупную в гостиничном сегменте за всю историю рынка коммерческой недвижимости России». Об этом сообщает РБК.

«Это перспективный инвестиционный актив с высоким потенциалом, особенно с учетом активного развития темы внутреннего туризма сегодня в России», — заявил эксперт.

По данным АФК «Система», сумма сделки оценивается приблизительно в 203 млн евро и будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО «Космос Северо-Запад».

«Отели Wenaas Hotel Russia AS — это диверсифицированный портфель гостиничных активов. Большая часть приобретаемых отелей имеет уникальную локацию — от исторического центра Санкт-Петербурга и других городов до непосредственной близости к крупнейшим российским аэропортам — Шереметьево и Пулково. Это отели, отвечающие высоким стандартам сервиса и качества, приобретение которых позволит Cosmos Hotel Group удвоить свой номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. В 2023 году, в результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд нашей сети превысит 9500 номеров», — рассказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

«Наша корпорация известна своим умением выращивать лидеров своих отраслей с перспективами выхода на публичные рынки. История Cosmos Hotel Group — как раз пример последовательного масштабирования бизнеса. Благодаря сделке с Wenaas наш гостиничный актив сможет удвоить выручку и, я полагаю, в течение года-двух стать номером один в России», — прокомментировал президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Cosmos Hotel Group — одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель компании входят свыше 20 отелей в 16 городах России с номерным фондом более 4 500 единиц.

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