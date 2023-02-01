Реконструкцию ДК «Дружба» под Мурманском завершат до конца февраля

В Кольском районе Мурманской области до конца февраля планируют завершить реконструкцию Дома культуры «Дружба». Об этом ИА «Би-порт» рассказал глава района Андрей Малхасян.

«Реконструкция «Дружбы» в Верхнетуломском уже находится на завершающем этапе. Объект готов примерно на 95%», — рассказал чиновник.

В рамках реконструкции подрядчик выполнил большой объем работ, от старого здания остались только стены. Сейчас рабочие занимаются облицовкой фасада.

В начале января сообщалось, что в Хабаровском крае в 2023 году на ремонт трех Домов культуры направят более 23 млн рублей. Средства выделят в рамках нацпроекта «Культура».