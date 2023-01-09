Более 23 млн рублей направят на ремонт домов культуры в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2023 году на ремонт трех домов культуры (ДК) направят более 23 млн рублей. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Речь идет о домах культуры в Бикинском, Ванинском и Охотском районах. Средства на их ремонт выделят в рамках нацпроекта «Культура».

Как уточняет Transsibinfo.com, старые ДК также обновляют в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры», действующего в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. По этому проекту в 2023 году работы пройдут еще в 16 учреждениях Хабаровского края. Объем финансирования составит 10,7 млн рублей.

В 2022 году по нацпроекту в порядок привели ДК в поселке Тулучи и селе Тумнин Ванинского района и селе Иня Охотского района, пишет ИА AmurMedia. Стоимость работ составила 20 млн рублей, средства выделили из бюджетов всех уровней.