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В Волгограде открыли бюсты Сталина, Жукова и Василевского

Бюсты «архитекторов сталинградской победы», в том числе Сталина, открыли в Волгограде
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Фото: t.me/NovostiVLG
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Бюсты полководцев СССР Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского открыли в Волгограде в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Церемония прошла 1 февраля.

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Три бюста расположили около музея-панорамы «Сталинградская битва». Торжественное открытие собрало сотни человек: пришли жители города, представители администрации города и региона, юнармейцы, представители общественности и ветеранских организаций.

«Сегодня, в преддверии 2 февраля, мы открываем три бюста выдающимся полководцам, архитекторам сталинградской победы — верховному главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, первому его заместителю на период Сталинградской битвы Георгию Константиновичу Жукову и начальнику генерального штаба на период Сталинградской битвы Александру Михайловичу Василевскому», — отметил председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин.

Белые покрывала с бронзовых бюстов сняли почетные жители Волгограда Александр Струков и Юрий Староватых. После открытия бюстов жители Волгограда возложили к ним цветы.

Автором бюстов стал волгоградский художник Сергей Щербаков.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, и стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Результаты битвы изменили ход войны и стали предвестником победы СССР в ней.

1 и 2 февраля в Волгоградской области пройдет около 250 памятных мероприятий в честь 80-летия Сталинградской Победы. Для жителей региона эти дни будут выходными. На всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменили на знаки «Сталинград».

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