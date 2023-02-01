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Парад в Волгограде 2 февраля 2023 года: во сколько и где смотреть

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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2 февраля 2023 года в Волгограде состоится большое торжественное событие — парад, посвященный годовщине победы в Сталинградской битве.

80 лет победы в Сталинградской битве: как город на Волге стал символом воинской доблести
Как Красная армия в 1943 году разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. История Дня воинской славы 2 февраля 2023 года

Начало — в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) на площади Павших Борцов.

Место проведения имеет символический смысл. Это не только главная площадь Волгограда. 80 лет назад войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили здесь разгром фашистских войск и водрузили Знамя Победы. Названа площадь в честь бойцов, отдавших жизнь за освобождение Сталинграда, они покоятся в братской могиле.

Заявлено, что в параде в Волгограде примут участие около 1,2 тыс. человек. Откроет его почетный караул. Затем маршем пройдут в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

Телеканал «Известия», наш сайт и социальные сети покажут самые яркие фрагменты парада.

Как еще будет праздновать Волгоград 2 февраля — в полной программе мероприятий.

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