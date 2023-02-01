Проезд по мостам через Каму и Буй подорожает в Удмуртии

В Удмуртии с 1 марта вырастет стоимость проезда по мостам через реки Каму и Буй. Об этом сообщается на сайте оператора, управляющего мостовыми переходами, ООО «РИК».

Две зоны платного проезда, мост через Каму и переход через Буй действуют на автотрассе Ижевск — Сарапул — Камбарка. На пересечении мостов установлен пикет.

Повышение затронет все виды транспорта — не только личного, но и коммерческого. Так, легковые автомобили и мотоциклы при проезде через Каму будут платить 330 рублей вместо 300 рублей, а через Буй — 220 рублей вместо 200 рублей. Для грузовиков и автобусов на двух осях цена за проезд по мосту через Каму вырастет с 1240 рублей до 1350 рублей, а через Буй — с 730 рублей до 800 рублей, уточняет ИА «Сусанин».

Новые тарифы на проезд ниже предельных величин, которые установлены республиканским правительством и приняты в конце 2022 года. При оплате проезда сохраняется акция для двухосного среднегабаритного транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 т и габаритной высотой более 2,6 м, пишет udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Удмуртии планируют завершить реконструкцию четырех плотин. Сооружения ремонтируют в деревне Пирогово рядом с Ижевском, в селе Брызгалово Вавожского районе, в селе Большая Пудга в Можгинском районе и в селе Сюмси в Сюмсинском районе. Реконструкция проводится на деньги из федерального бюджета, софинансирование поступает из бюджета республики.