Капитальный ремонт четырех плотин завершат в 2024 году в Удмуртии
Подготовительные работы в рамках капитального ремонта четырех плотин завершили в Удмуртии. Реконструкция завершится в 2024 году.
Плотины ремонтируют в деревне Пирогово рядом с Ижевском, в селе Брызгалово Вавожского районе, в селе Большая Пудга в Можгинском районе и в селе Сюмси в Сюмсинском районе. Об этом пишет ИА «Сусанин». Работы ведутся за счет федерального бюджета, софинансирование поступает из бюджета Удмуртии.
На плотине в Сюмси рабочие заменили шпунтовую стенку. В Брызгалово восстановили камеры регулятора и заменили задвижки водосбросной части аварийного водосброса. В Большой Будге были укреплены откосы и воронки размыва.
По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, выполнение ремонта позволит повысить уровень защищенности жителей республики и их имущества от подтоплений. Повысится надежность работы плотин, пишет Udm-info.ru.
Ранее сообщалось, что на перегоне Можга — Пычас установили новый железнодорожный мост. Сооружение установили после капитального ремонта.