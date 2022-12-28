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Капитальный ремонт четырех плотин завершат в 2024 году в Удмуртии

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Подготовительные работы в рамках капитального ремонта четырех плотин завершили в Удмуртии. Реконструкция завершится в 2024 году.

Плотины ремонтируют в деревне Пирогово рядом с Ижевском, в селе Брызгалово Вавожского районе, в селе Большая Пудга в Можгинском районе и в селе Сюмси в Сюмсинском районе. Об этом пишет ИА «Сусанин». Работы ведутся за счет федерального бюджета, софинансирование поступает из бюджета Удмуртии.

На плотине в Сюмси рабочие заменили шпунтовую стенку. В Брызгалово восстановили камеры регулятора и заменили задвижки водосбросной части аварийного водосброса. В Большой Будге были укреплены откосы и воронки размыва.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, выполнение ремонта позволит повысить уровень защищенности жителей республики и их имущества от подтоплений. Повысится надежность работы плотин, пишет Udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что на перегоне Можга — Пычас установили новый железнодорожный мост. Сооружение установили после капитального ремонта.

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