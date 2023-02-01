Мужчина погиб при пожаре в Орловской области

Мужчина погиб при пожаре в городе Мценске в Орловской области. Об этом в среду, 1 февраля, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на регионально управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 31 января, в 18:41 в 1-м микрорайоне города. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

На момент прибытия пожарных из окна шел густой дым, в подъезде было сильное задымление.

Спасателям удалось эвакуировать 15 человек. В квартире на площади 6 кв. м выгорела комната, где пожарные нашли тело мужчины 1953 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Другие подробности произошедшего уточняются.