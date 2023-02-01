Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

Две человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об инциденте стало известно в среду, 1 февраля.

По информации «Известий», ЧП произошло на Чистопольской улице. Пожар начался в квартире жилого дома.

Пожарные в ходе ликвидации возгорания нашли тела двух человек.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее, 24 января, четверо пострадали в результате крупного пожара в жилом доме в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире на улице Земляной вал.

Одного из пострадавших экстренно госпитализировали. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося..