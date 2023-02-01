В троллейбусах Ульяновска заработали валидаторы

В троллейбусах Ульяновска начали работать валидаторы. Об этом в среду, 1 февраля, пишет ulpravda.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Так, утром в среду на маршруты Заволжского района города вышли 29 транспортных средств с установленными валидаторами.

Теперь местные жители смогут платить за проезд с помощью карты или мобильного приложения.

«Кондукторы выступили в качестве кондукторов-контролеров, консультируя о нововведении граждан», — отметили в администрации.

Валидаторы установили у каждого входа в салон троллейбуса.

Аналогичную систему планируют запустить во всех трамваях города с 1 апреля.

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