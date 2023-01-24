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Собянин указал на преимущества отмены турникетов в наземном транспорте Москвы

Собянин: без турникетов наземный транспорт стал ходить быстрее и чаще
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Отмена турникетов в наземном транспорте Москвы позволяет пассажирам экономить до 25 минут в зависимости от маршрута. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в столице решили отказаться от турникетов в транспорте в 2018 году. Сначала их убрали с 72 наиболее загруженных автобусных маршрутов, а потом и на всем наземном транспорте, пишет НСН. После этого посадка и высадка пассажиров стала доступна через все двери, рядом с каждой был установлен валидатор для оплаты проезда.

В связи с отменой турникетов очереди на остановках практически полностью исчезли, а время посадки пассажиров сократилось до одной минуты, пишет РИАМО. Раньше оно могло достигать 10 минут на наиболее загруженных станциях.

По словам Собянина, наземный транспорт стал ходить чаще и быстрее после отмены турникетов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Он указал на то, что при этом массового возвращения безбилетников не произошло. До отмены турникетов контролеры выявляли примерно 800 безбилетных проездов в сутки, сейчас — около тысячи, отмечает сайт aif.ru.

Кроме того, отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров, в том числе бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта или внутри одного маршрута. Только за прошлый год горожанам удалось сэкономить более 161 млн рублей с их помощью, пишет сайт kp.ru.

22 января Собянин назвал электробусный парк в Москве одним из крупнейших в мире. По его словам, в конце прошлого года количество электробусов на улицах Москвы достигло 1050 единиц. Московские электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы — больше 276 млн человек.

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