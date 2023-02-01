Женщина погибла при пожаре в Астраханской области

Женщина погибла в результате пожара в селе Икряное Икрянинского района Астраханской области. Об этом в среду, 1 февраля, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в этот же день в 03:16 на улице Димитрова, 32. Загорелся жилой дом. В результате оказались повреждены кровля здания и внутренняя отделка на площади 42 кв. м.

На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Огонь удалось потушить в 04:39. На месте происшествия нашли тело женщины 1988 года рождения.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность печи.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Другие подробности произошедшего уточняются.