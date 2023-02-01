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Житель Самары отдал мошенникам 400 тыс. рублей

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В Самаре местный житель отдал мошенникам 400 тыс. рублей. Об этом пишет в среду, 1 февраля, НИА «Самара».

Мужчина 1983 года рождения познакомился в социальной сети с девушкой, которая убедила его вложить деньги, используя определенный интернет-ресурс. Потерпевший согласился.

После этого он по указаниям наставника с помощью приложений и сайтов отдал 200 тыс. рублей, а затем оформил кредитные карты и взял взаймы у знакомых более 400 тыс. рублей. Деньги он перевел на указанный «брокерами» счет. После этого он попытался вывести средства, но не смог. Мошенники же перестали выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о крупном мошенничестве в отношении супругов из Полярных Зорь в Мурманской области. Потерпевшие оформили несколько кредитов и продали автомобиль, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета. Ущерб составил 9 млн рублей.

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