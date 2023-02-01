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Минувший январь стал самым пасмурным в Петербурге за 30 лет

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За весь январь солнце в Санкт-Петербурге светило всего 5,7 часа. Об этом 1 февраля рассказал в своем Telegram-канале главный городской синоптик Александр Колесов.

По словам специалиста, показатель оказался минимальным за последние 30 лет.

«В 1968 году солнце вообще не светило весь январь, а в 1971 году светило всего один раз, но в течение трех часов», — рассказал синоптик.

Колесов также отметил, что прошедший месяц был теплым. Средняя температура составила –2,3 градуса, что стало самым высоким значением за последние 14 лет.

Осадков при этом выпало больше нормы. Из 28 дней с осадками 10 дней были с дождем, уточняет ИА FlashNord.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание.

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