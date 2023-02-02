Ключ к победе

Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, завершилось главное сражение не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Именно под Сталинградом отступавшая долгие месяцы с тяжелейшими боями Красная армия вдруг остановилась и, накопив силы, двинулась на врага.

У этой победы было три главных составляющих. Первая — талант и мужество советских полководцев, сумевших удержать город, а затем спланировать дерзкую по своему замыслу операцию «Уран». Сталин доверился их профессионализму, не дергал по мелочам, и они переиграли опытных немецких генералов. Без их интеллектуальных и волевых усилий не получилось бы окружить и уничтожить врага.

Вторая составляющая — это подвиг тыла: простых рабочих, техников, инженеров, организаторов производств, которые сутками не покидали цеха, конструкторские бюро и рабочие кабинеты, для того чтобы обеспечить советскую армию качественным вооружением и техникой в нужном объеме. Без перевеса в снарядах, патронах, танках, минометах, без поистине «экономического чуда» 1942 года не было бы победы на Волге.

И третья — разгром врага под Сталинградом был бы невозможен без невероятного героизма советских солдат и офицеров. Именно он позволил переломить ход глобальной схватки с нацизмом. Как медленно распрямляющаяся пружина, Красная армия начала движение в обратном направлении, казалось бы, дойдя до самого края земли, потому что, как сформулировал один из защитников Сталинграда, «за Волгой для нас земли нет».

Эти слова — не просто красивая фраза. Сталинград действительно нельзя было сдавать. Переход города под контроль врага привел бы к тому, что жизненно важная транспортная артерия, соединявшая Каспийское море и север европейской части России, была бы перерезана. При этом немцы обеспечили бы безопасность левому флангу группы армий А, наступавшей на Кавказ, а это существенно облегчило бы им захват главных нефтеносных районов СССР. Нефть — эта кровь войны ХХ века, дефицит которой гитлеровцы ощущали уже с начала 1942 года, — открыла бы новые стратегические возможности для их авиации, танковых соединений, для всей объединенной европейской промышленности, работавшей на Третий рейх. Значение Сталинградской битвы лучше всех сформулировал военный корреспондент, писатель Илья Эренбург: «Немцы хотят удушить нас, захватив Волгу. Волга в наших руках — артерия жизни. Волга в руках немцев станет веревкой на шее Родины… Бой идет за ключ к победе».

Особенно трудными для защитников Сталинграда выдались вторая половина лета и осень 1942-го. 30 сентября Гитлер самоуверенно утверждал, что «важнейший стратегический пункт, носящий имя Сталина, вот-вот падет». Но этого не случилось. Через полтора месяца боев, 15 ноября в телеграмме Паулюсу фюрер потребовал «при напряжении последних сил» достичь берега Волги «на всем протяжении города». Но решить эту задачу вермахт так и не смог.

Упорные бои за заводы, элеватор, другие узловые точки города продолжались до 19 ноября. В этот день Красная армия перешла в контрнаступление. Как и победная битва под Москвой 1941 года, сталинградское контрнаступление было продуманным и, самое главное, основательно обеспеченным ресурсами — не только людскими, но и материальными. В этом смысле Сталинград лишний раз доказал: только такие — тщательно спланированные и хорошо подготовленные — операции могут привести к поставленной цели, а контрнаступления «на ура», при помощи которых советское командование пыталось переломить ситуацию в 1941–1942 годах, не имеют шанса на успех.

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования состоял в том, чтобы ударами трех фронтов — Юго-Западного (командующий — генерал-лейтенант Николай Ватутин), Донского (генерал-лейтенант Константин Рокоссовский) и Сталинградского (генерал-полковник Андрей Еременко) — прорвать оборону войск, прикрывавших фланги 6-й армии Паулюса, продолжить наступление по сходящимся направлениям и в конечном счете окружить и уничтожить противника. Кольцо замкнулось уже 23 ноября: в окружении оказалось 330 тыс. захватчиков. «Ни одного немца не выпустим живым из Сталинграда» — эту фразу писали в те дни бойцы Красной армии на развалинах города. К началу февраля 1943-го задача была выполнена: оставшиеся на тот момент в живых нацисты и их союзники во главе с фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен.

Всего за 200 дней и ночей боев с обеих сторон в битве на Волге приняли участие почти 3,5 млн человек (примерно 2,1 млн наших и 1,4 млн противника). При этом более 600 тыс. наших солдат и офицеров навсегда остались в волжской земле. А сколько полегло мирных жителей — сталинградцев и беженцев, оказавшихся в Сталинграде, — которые пали от вражеских пуль, бомб и осколков в городе, за каждый метр которого на протяжении долгих 200 дней шли ожесточенные бои? Только 23 августа 1942-го под авиаударами немецкой авиации погибло более 40 тыс. человек.

Впрочем, не стоит забывать: с нами сражались не только немцы. Итальянцы, румыны, венгры, хорваты и даже эстонцы из 36-го полицейского батальона обороняли растянувшиеся на сотни километров фланги германских войск. Сателлиты нацистов дали возможность главным силам гитлеровской коалиции на этом направлении (6-й пехотной армии Фридриха Паулюса и 4-й танковой армии Германа Гота) собрать силы в кулак и нанести мощнейший удар по Сталинграду. Одних румын под Сталинградом насчитывалось порядка 250 тыс., чуть меньше, около 220 тыс., было итальянцев. А общая численность сателлитов нацистской Германии, воевавших на Волге, сильно превышала полмиллиона человек. Важно помнить, что без их участия сражение за волжскую твердыню не было бы столь долгим и кровопролитным.

Через год после окончания войны, осенью 1946 года, журнал «Знамя» опубликовал повесть «В окопах Сталинграда», написанную 35-летним писателем-фронтовиком Виктором Некрасовым, который с августа 1942-го по февраль 1943-го сражался на Сталинградском фронте. В конце повести попавшие в госпиталь участники величайшего в истории сражения выпивают за Новый 1943 год. Один из них, капитан Сумароков, хоть и путается в мыслях, формулируя тост, тем не менее, в итоге произносит, на мой взгляд, очень важные слова, напрямую касавшиеся того, что волновало в те дни миллионы людей. «Мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине… На сердце… Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности… А внутри одно, одно и то же, одно и то же… Сверлит, сверлит… Одна мысль… только одна… Прогнать их к черту. Всех до единого… До единого».

Тогда, в феврале 1943-го, до Победы оставалось еще долгих два с лишним года. Большая часть тяжелой, изнурительной, кровавой схватки была впереди. Но именно на берегах Волги бойцам и командирам Красной армии удалось сделать самое главное — доказать себе и врагу, что Победа будет за нами. Мне кажется, для них это был очень важный опыт. Он и сегодня важен как никогда.

Автор — главный редактор журнала «Историк»

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