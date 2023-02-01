Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на важность продолжения действия ДСНВ
Политика
В Госдуме предрекли Украине туманное будущее
Экономика
«Газпром» увеличил транзит через Украину до 29,4 млн куб. м в сутки
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Общество
В Кремле отреагировали на идею Матвиенко о моратории на госзакупки до конца СВО
Армия
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Мир
Эрдоган пока не намерен одобрять заявку Швеции на членство в НАТО
Мир
Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Спорт
Федор Емельяненко подтвердил завершение спортивной карьеры после боя с Бейдером
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

В Банке ДОМ.РФ рассказали о ходе выдачи IT-ипотеки

0
Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала программы по ипотечному кредитованию IT-специалистов Банк ДОМ.РФ выдал 1200 IT-ипотек на общую сумму более 12 млрд рублей, заняв по объемам выдачи второе место среди банков-участников программы. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Алексей Косяков.

При этом, отметил Косяков, в ближайшее время число ипотечных заемщиков из IT-компаний еще увеличится, поскольку новое правительственное постановление, которое вступает в силу с 7 февраля, увеличит возраст заемщиков, имеющих право претендовать на IT-ипотеку, и предоставит им ряд дополнительных льгот.

По мнению экспертов Банк ДОМ.РФ, новое постановление правительства существенно улучшает условия запущенной в 2022 году ипотечной госпрограммы для специалистов в области информационных технологий. Теперь кредит смогут получить сотрудники всех без исключения аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 150 тыс. рублей в Москве, от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах. При этом, получив кредит, IT-специалист должен будет проработать в IТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца, как ранее.

Как рассказали в Банк ДОМ.РФ, выдача кредитов по обновленным правилам начнется с 7 февраля, когда правительственное постановление вступит в законную силу.

«Нововведения позволят существенно расширить круг IТ-специалистов, которые могут улучшить жилищные условия на доступных условиях. Только за счёт изменения возрастных параметров количество потенциальных заёмщиков вырастет на 15%», — отметил Алексей Косяков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023