В Банке ДОМ.РФ рассказали о ходе выдачи IT-ипотеки

С начала программы по ипотечному кредитованию IT-специалистов Банк ДОМ.РФ выдал 1200 IT-ипотек на общую сумму более 12 млрд рублей, заняв по объемам выдачи второе место среди банков-участников программы. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Алексей Косяков.

При этом, отметил Косяков, в ближайшее время число ипотечных заемщиков из IT-компаний еще увеличится, поскольку новое правительственное постановление, которое вступает в силу с 7 февраля, увеличит возраст заемщиков, имеющих право претендовать на IT-ипотеку, и предоставит им ряд дополнительных льгот.

По мнению экспертов Банк ДОМ.РФ, новое постановление правительства существенно улучшает условия запущенной в 2022 году ипотечной госпрограммы для специалистов в области информационных технологий. Теперь кредит смогут получить сотрудники всех без исключения аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 150 тыс. рублей в Москве, от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах. При этом, получив кредит, IT-специалист должен будет проработать в IТ-компании 5 лет с момента оформления ипотеки, а льготная ставка при смене работы сохранится ещё полгода, а не три месяца, как ранее.

Как рассказали в Банк ДОМ.РФ, выдача кредитов по обновленным правилам начнется с 7 февраля, когда правительственное постановление вступит в законную силу.

«Нововведения позволят существенно расширить круг IТ-специалистов, которые могут улучшить жилищные условия на доступных условиях. Только за счёт изменения возрастных параметров количество потенциальных заёмщиков вырастет на 15%», — отметил Алексей Косяков.