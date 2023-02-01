Где устроить красивую фотосессию в Москве на День Святого Валентина

День Святого Валентина для многих пар становится поводом пополнить коллекцию совместных фото и разнообразить страницы социальных сетей. С идеи для фотосессии часто начинаются романтические прогулки и приятные впечатления. Где можно сделать самые красивые снимки в Москве ко Дню всех влюбленных — читайте в материале «Известий».

Идеи для фото на катке в Москве на 14 февраля

По-настоящему зимними и сказочными выглядят фотографии, сделанные на льду катка. В парках Москвы в 2023 году открылись многочисленные ледовые площадки, многие из которых расположены рядом с живописной природой, историческими усадьбами и даже на замерзших водоемах. Не подводят и украшения катков — с наступлением темного времени суток они сияют яркими огнями и лучами прожекторов.

Самыми популярными у москвичей и гостей столицы остаются катки в Парке Горького и на ВДНХ. Посетители последней могут также сделать яркие фотографии на Аллее влюбленных у фонтана «Дружба народов».

Также впечатляющие фото на катке получатся у гостей Сада имени Баумана, Лужниках, Бабушкинском парке, саду «Эрмитаж», Кузьминках, Измайловском парке и других площадках.

Идеи для фото на высоте в Москве на 14 февраля

Высота манит влюбленных ошеломляющими видами и захватывающими эмоциями. Москва предоставляет парам возможность устроить свидание на высоте птичьего полета и увидеть город во всей красе. Бесспорным лидером в числе таких мест остается смотровая площадка «Панорама 360» в Москве-Сити — самая высокая в Европе. Чтобы устроить романтическое свидание с фотосессией на высоте 360 м, лучше заранее забронировать места.

Увидеть Москву с высоты 337 м можно и со смотровой площадки Останкинской башни. Можно приобрести экскурсию по сооружению или же оплатить самостоятельный подъем.

На высоких этажах часто располагаются и рестораны, предлагающие парам не только вкусно поужинать, но и насладиться панорамными видами. Снимки за накрытым столом могут получиться очень необычными.

Фото в планетарии в Москве на 14 февраля

Космос у влюбленных часто ассоциируется с романтикой и бесконечностью чувств. Оригинальной идеей в День Святого Валентина может стать фотосессия в Московском планетарии. Совместные фото на фоне «звездного неба» продемонстрируют решимость пары пронести свою любовь через года.

Фото в оранжереях Москвы на 14 февраля

Удивить друзей и подписчиков можно летними романтическими фото в разгар зимы. Для этого пара может отправиться в одну из московских оранжерей. Свои двери для влюбленных открывают Ботанический сад и Аптекарский огород, а также менее известные Флорариум, оранжерея Царицыно, и другие.

Фото у памятника всем влюбленным в Саду Эрмитаж на 14 февраля

В Московском саду Эрмитаж установлена скульптура, которая неразрывно связана с тематикой Дня Святого Валентина — памятник «Всем влюбленным». Он представляет собой металлическое сердце с японскими колокольчиками внутри. В зимнее время фоном для фотосессии у памятника послужит сияющая огнями аллея.

Кроме того, памятники влюбленным парам можно найти и в других частях Москвы — монумент «Мастер и Маргарита» на Садовом кольце, памятник Шурику и Лиде напротив экономического института в Текстильщиках, фонтан «Адам и Ева» у метро Новокузнецкая.

Ранее «Известия» собрали для читателей самые оригинальные и романтичные идеи подарков для второй половинки ко Дню всех влюбленных.