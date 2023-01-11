День Святого Валентина: лучшие идеи подарков для второй половинки

В последний зимний месяц наступает очень теплый праздник — День Святого Валентина. Его отмечают по всему миру 14 февраля. Влюбленные дарят друг другу подарки, призванные демонстрировать любовь и особое отношение к избраннику. Как выбрать такой подарок любимому человеку, чтобы он оставил особенно яркие впечатления, — читайте в материале «Известий».

Что подарить девушке на 14 февраля 2023

Подарок на такой особенный праздник не обязательно должен быть практичным, но непременно романтичным. Главная цель — продемонстрировать чувства или проявить заботу о близком.

Для многих девушек лучшим подарком может стать оригинальное свидание в необычном месте. Красивым жестом станет поход с избранницей в ресторан с живописным видом или прогулка по достопримечательностям города. Для любителей испытать новые впечатления вместе event-агентства предлагают полеты на воздушном шаре, прогулки на пароходе, поездки на зимних санях. Сблизит пару и визит на мастер-класс, где можно вместе приготовить блюдо, изготовить глиняную посуду или нарисовать картину. Отличным проявлением любви и заботы станет подарочный сертификат на сеанс массажа или в СПА-центр.

Также подарки могут быть направлены на заботу о любимой. Чтобы девушка всегда оставалась на связи, можно приобрести для нее внешний аккумулятор, а для того чтобы любимая не мерзла, отлично подойдут мягкие варежки или шапка. Кроме того, представительницам прекрасного пола часто по душе приходятся средства для ухода и заботы о себе — косметика, парфюм, гигиенические принадлежности.

Любая девушка оценит проявленное внимание, если в подарке учтены ее вкусы, предпочтения или давние желания. Для выбора такого подарка необходимо заранее узнать, чем увлекается избранница, что давно хочет приобрести или в какие магазины предпочитает ходить. Тем более что многие торговые точки предлагают приобрести подарочные сертификаты, позволяющие получателю выбрать товар на свой вкус.

Наконец, традиционными атрибутами Дня Святого Валентина остаются цветы, сладости и мягкие игрушки. Простые и милые знаки внимания порадуют практически любую девушку и подарят ощущение праздника.

Некоторые мужчины поздравляют в день торжества не только дам сердца, но и подруг, матерей, сестер, проявляя к ним свою любовь и балуя приятными мелочами.

Что подарить парню на 14 февраля

Девушки в День всех влюбленных тоже прилагают немало усилий, чтобы порадовать своих джентльменов. Часто они стараются сделать подарок уникальным и оригинальным, заключающим смысл для двоих влюбленных. Выбор нередко падает на подарки, сделанные своими руками, — фотоколлаж, сплетенные парные браслеты, вязаный шарф или самодельную открытку.

Популярными к празднику традиционно становятся товары из фотоателье, где пара может заказать футболки, кружки, магниты, подушки, паззлы с фото или сделать необычный альбом с совместными впечатлениями.

Традиционно «мужские» подарки девушки, как правило, оставляют на 23 февраля, но всё же некоторые дамы предпочитают проявить заботу о мужчине и на День всех влюбленных, выбирая презенты в виде новой бритвы, набора носков или даже новой визитницы или часов.

Между тем не только девушкам будут интересны сертификаты в тематические магазины. У многих мужчин тоже есть увлечения и потребности, которые можно удовлетворить с помощью подарочной карты — например, магазина для рыбалки или видеоигр. Некоторые представители сильного пола оценят абонемент в спортзал, а другие с удовольствием попробуют картинг или прыжок с парашютом. Однако, как правило, в праздник влюбленных принято все впечатления делить на двоих.

В свою очередь, девушки нередко дарят подарки не только партнеру, но и другим любимым мужчинам — отцу, брату или другу. Ведь праздник всё еще остается отличным поводом напомнить близким людям о своей любви.

Тем временем на горизонте в календаре еще один праздник, когда необходимо задумываться над подарками мужчинам, — 23 февраля. «Известия» собрали в своем материале идеи оригинальных и полезных презентов.