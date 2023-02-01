Один человек погиб при пожаре в Пензе

Один человек погиб в результате пожара в Пензе. Об этом в среду, 1 февраля, пишет Penza-press.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел во 2-м проезде Кошевого. Огонь вспыхнул на чердаке деревянного неэксплуатируемого здания, крытого шифером по деревянной обрешетке.

Пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники. В ходе тушения было найдено тело мужчины, его личность устанавливается.

Причины произошедшего выясняют специалисты.

Ранее в этот день стало известно, что два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Другие подробности произошедшего уточняются.