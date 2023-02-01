Врио гендиректора ОДК «Ростеха» назначен Вадим Бадеха

Вадим Бадеха назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации («ОДК») «Ростеха». Об этом в среду, 1 февраля, сообщается на сайте «Ростеха».

Ранее он возглавлял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

О том, что Бадеха сменит на посту гендиректора «ОДК» Александра Артюхова, стало известно 25 января. При этом Артюхов перешел на работу непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам.

Артюхов занимал должность генерального директора в АО «ОДК» с июля 2015 года.

Бадеха до этого занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Вертолетно-сервисная компания».