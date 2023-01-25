В двигателестроительной корпорации «Ростеха» сменится гендиректор

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в ГК «Ростех») сменится гендиректор — вместо Александра Артюхова на эту должность назначат гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадима Бадеху. Об этом «Известиям» 25 января рассказали три источника в авиаотрасли.

«Перестановка состоится в начале следующего месяца», — сообщил один из собеседников.

При этом Артюхов перейдет на работу непосредственно в «Ростех» на должность управляющего директора по авиационным проектам, уточнил собеседник.

«На должность гендиректора УЗГА прочат Игоря Озара, нынешнего гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Ранее он работал на «Сухом», человек с авиационным бэкграундом», — сообщил третий собеседник «Известий», знакомый с будущими назначениями.

При этом источники не называют причин смены руководства предприятий. «Известия» направили запросы в пресс-службы ОДК, «Ростеха» и УЗГА.

Артюхов занимает должность генерального директора в АО «ОДК» с июля 2015 года.

Бадеха работает генеральным директором УЗГА с июня 2009 года, до этого занимал пост заместителя гендиректора ОАО «Вертолетно-сервисная компания».