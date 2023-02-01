Жительница Брянской области попала в больницу с укусами неизвестного зверя

Жительница Брянской области попала в Новозыбковскую центральную районную больницу в Брянской области с укусами неизвестного зверя. Об этом сообщает novozybkov.su.

Инцидент произошел 30 января. У 19-летней девушки обнаружили укушенные раны правой щеки и уха. Ей оказали всю необходимую помощь. От госпитализации девушка отказалась.

Сейчас местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Ранее, 18 января, в Камчатском крае девочка серьезно пострадала при нападении собаки. Ребенка прооперировали и госпитализировали в реанимацию. Известно, что девочка забралась на территорию частного домовладения, где произошло нападение, через снежный вал.