В Твери автомобиль сбил пенсионерку и скрылся

Автомобиль в Твери сбил пенсионерку и скрылся. Об этом в среду, 1 февраля, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 31 января на Октябрьском проспекте. У дома № 55 водитель сдавал назад и наехал на 84-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части.

После аварии водитель покинул место ДТП. Женщину госпитализировали с различными травмами.

Ранее, 30 января, автомобиль сбил девочку 9 лет в Новоспасском районе Ульяновской области. Ребенка госпитализировали.