«Яндекс» до конца 2023 года намерен интегрировать в свои сервисы нейросеть. Об этом сообщил «Известиям» источник, знакомый с планами поисковика.

В компании работают над сетью под названием YaLM 2.0 — своей версией генеративной ChatGPT, подтвердили в пресс-службе.

Нейросеть по запросу пользователя может генерировать длинные логичные и связанные тексты. Для СМИ такие системы могут делать небольшие новостные тексты и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода ПО. Вариантов применения новой технологии искусственного интеллекта тысячи, и большинство из них только предстоит открыть, считают в «Яндексе».

«Новая нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов. Это значит, к примеру, что «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов», — добавили в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Найдется что: «Яндекс» запустит для поисковика сверхсовременную нейросеть