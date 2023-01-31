В Твери раскрыли серию краж из сетевых магазинов

Правоохранители Твери раскрыли серию краж из сетевых магазинов. Об этом во вторник, 31 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МВД.

О хищениях на сумму около 11 тыс. рублей в полицию заявил директор одного из продовольственных магазинов. На месте происшествия правоохранители опросили очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения.

В результате удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 32 лет. По предварительной информации, он сложил в рюкзак 36 флаконов шампуня и вышел, не расплатившись.

Также было установлено, что мужчина может быть причастен еще к трем кражам из продуктовых магазинов и двум мелким хищениям.

Местный житель сознался в содеянном. Он рассказал, что перепродавал украденное.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее, 25 января, сообщалось, что неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет, в городе Кудрово Ленинградской области. Несмотря на объявления о пропаже, животного так и не нашли. Сотрудники зоомагазина собираются обратиться в полицию.