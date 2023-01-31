Апелляционный суд отклонил заявку J&J на банкротство

Апелляционный суд США отклонил заявку Johnson & Johnson на банкротство. Разбирательство проходит по делу об асбесте в детской присыпке. Компанию обвиняют в применении вещества, вызывающего рак, передает телеканал «Известия». Против Johnson & Johnson подали более 38 тыс. исков. Ответчик согласился выплатить более $100 млн. Компания начала процедуру банкротства, чтобы избежать суда. Ранее одобренную заявку отменили после апелляции. В 2018 году суд удовлетворил требования 22 истцов на $4,5 млрд. После апелляции компании сумму сократили до $2,1 млрд.

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