Один человек погиб в ДТП с лесовозом в Карелии

Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на трассе в Карелии. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Авария произошла 31 января на трассе «Сортавала». По данным спасателей, во время движения прицеп лесовоза занесло в сторону легкового автомобиля Renault. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части, ГИБДД и скорой помощи. Аккумуляторы транспортных средств отключили.

Смертельные травмы получил водитель легковушки. Его пассажирка доставлена в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении двух грузовиков в Воткинском районе Удмуртии. Один человек погиб.