В Подмосковье нашли тело провалившейся два дня назад под лед девочки

Спасателям удалось обнаружить тело 7-летней девочки, которая два дня назад провалилась под лед на реке Клязьме в Московской области. Об этом 31 января пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

«31 января работы по поиску пропавшей девочки в Павлово-Посадском городском округе, проводимые под руководством Главного управлением МЧС России по Московской области, завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело ребенка обнаружено и поднято из воды», — указано в сообщении.

Сообщается, что в минувшее воскресенье вечером появилась информация о том, что в Павловском Посаде пропала девочка 7 лет. В ходе поисков было установлено, что она, предположительно, провалилась под лед.

Ранее, 24 января, автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Машину из трещины вытащили спасатели. Водитель и пассажиры не пострадали.