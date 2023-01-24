Три человека на внедорожнике провалились под лед Байкала
Автомобиль с тремя людьми провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Машину из трещины вытащили спасатели.
Инцидент произошел в минувшие выходные в 10 км от острова Ольхон. При движении в районе Малого моря водитель машины «УАЗ Патриот» не заметил становую трещину, и автомобиль провалился в нее. Половина корпуса внедорожника ушла под лед.
Помимо водителя, в салоне находились два пассажира. Самостоятельно вытащить машину они не смогли, пишет ИА IrkutskMedia.
Спасатели вытащили автомобиль с помощью троса. Водитель и пассажиры не пострадали.