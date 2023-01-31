Более 170 млн рублей направят на благоустройство парков и скверов в Омске

В Омске в 2023 году направят на благоустройство шести общественных пространств 173 млн рублей. Об этом первый заместитель директора департамента горхозяйства Михаил Горчаков рассказал на пресс-конференции 31 января.

По его словам, в четырех пространствах запланировано проведение второго этапа работ. Речь идет о сквере имени И.В. Панфилова, территории в микрорайоне «Прибрежный», территории в границах улицы Моторной и Сибирского проспекта, городском саде в границах проспекта Карла Маркса и улицы Короленко, пишет ИА «Город55».

В парке «Зеленый остров» предусмотрен третий этап работ. Также планируется благоустроить сквер имени Казанника в Центральном округе.

«В сквере Казанника в летний период разобьют новые пешеходные аллеи, создадут новые места отдыха, высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и ротонду. Накануне были объявлены торги по определению подрядной организации», — рассказал Горчаков.

Все работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Средства выделены из бюджетов всех уровней, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Кроме того, в 2023 году продолжится ремонт дворовых территорий. В ближайшее время администрации округов города начнут принимать соответствующие заявки от местных жителей.