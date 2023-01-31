В Минкультуры объяснили запрос в Третьяковку после жалобы гражданина

В Минкультуры России 31 января прокомментировали «Известиям» данные СМИ о том, что ведомство якобы потребовало от Третьяковской галереи отчитаться о соответствии ее экспозиции традиционным ценностям после жалобы гражданина.

Так, мужчина направил в Минкультуры жалобу на экспозицию музея. По его словам, она «не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям». Кроме того, посетитель увидел «признаки деструктивной идеологии» в залах Третьяковки.

По сообщениям СМИ, после этого ведомство направило в музей обращение с требованием отчитаться. Позднее в министерстве объяснили, что письмо было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство.

«Письмо от руководства Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство. Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину», — указали в министерстве.

Уточняется также, что сроки подготовки официальных ответов установлены законодательством РФ. Указанный в письме в адрес музея галереи срок ответа связан исключительно со сроком подготовки ответа на обращение данного гражданина.

«Он истекает спустя несколько дней после срока, поставленного Третьяковской галерее, и необходим для анализа полученной информации и подготовки официального ответа ведомства», — добавили в Минкультуры.

В ноябре сообщалось, что общественный совет при министерстве культуры Новосибирской области оценит детский спектакль «Принцесса и Людоед» по стихотворению советского писателя Генриха Сапгира, где женскую роль играет мужчина. Эксперты инициировали проверку после того, как в Минкультуры поступили жалобы от граждан. Зрителям не понравилось то, что роль принцессы в постановке сыграл мужчина.