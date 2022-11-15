Эксперты оценят появление мужчины-принцессы в спектакле новосибирского театра

Общественный совет при министерстве культуры Новосибирской области оценит детский спектакль «Принцесса и Людоед» по стихотворению советского писателя Генриха Сапгира, где женскую роль играет мужчина. Об этом «Известиям» 15 ноября сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Гучек.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минкульт проверит постановку на пропаганду ЛГБТ.

«Едет не Минкульт, у вас недостоверная информация. Едут представители театрального сообщества, деятели культуры, образования, СМИ, представители общественного совета при Министерстве культуры. Это совещательный орган, то есть именно люди, которые обладают определенными компетенциями, определенным уровнем экспертности в театральной сфере, которые посмотрят спектакль и с художественной точки зрения дадут оценку. Будет обсуждение по итогам», — уточнила Гучек.

Она подчеркнула, что спектакль будет оценивать не этическая комиссия, как сообщили в ряде СМИ, поскольку минкульт Новосибирской области не обладает полномочиями собирать такие комиссии.

«Но мы пригласили определенный состав экспертов, которые 20-го числа действительно ознакомятся со спектаклем. Это не специально организованный спектакль именно для них, это просто ближайший показ в репертуаре театра», — добавила пресс-секретарь ведомства.

О том, что Минкульт проверит детскую постановку, в своем Telegram-канале сообщила режиссер Полина Кардымон. По ее словам, после первых же показов на спектакль написали доносы в Минкульт. Жалобы были в связи с тем, что роль принцессы сыграл мужчина, передает «Газета.Ru».

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в России. Он подразумевает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете. Предлагается также ввести штрафы за пропаганду педофилии и информации, побуждающей детей сменить пол.