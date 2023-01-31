В Вуктыле в Коми запретили без сопровождения выпускать животных на улицу

В городе Вуктыле в Республике Коми власти запретили выпускать животных на самовыгул. Об этом во вторник, 31 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на решение, которое было принято на встрече главы администрации Вуктыла Гульнары Идрисовой и и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Надежды Усовой.

Решение было закреплено соответствующим актом.

На встрече также обсуждались вопросы определения подрядчика для отлова безнадзорных животных.

В материале также отмечается, что до 1 июля в городе должны завершить обустройство специального приюта для животных. До этого срока жителей просят не отпускать собственных собак на самовыгул.

13 января сообщалось о нападении двух собак на девятилетнего ребенка в подмосковном Новосиньково. Псы искусали мальчика в районе голеней. Мать пострадавшего написала заявление в полицию.