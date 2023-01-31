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Поголовье северных оленей увеличилось в Якутии

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В 2023 году поголовье северных оленей в Якутии составляет 171 тыс. особей. Это на 5% больше, чем в 2022 году. Самое большое поголовье — в Усть-Янском районе. Там насчитывается 31 тыс. оленей.

ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканский минсельхоз сообщает, что самым высоким показателем этого района за всё время было поголовье в 35 тыс. Таким образом, район приближается к этой отметке и через два-три года планирует ее достичь.

Сейчас в Якутии ведется строительство оленеводческих баз, закупается снегоходная и вездеходная техника. Кроме того, власти принимают решения о социальной защите чумработниц.

Республика занимает третье место в стране по поголовью северных оленей. В 2022 году поголовье в хозяйствах всех категорий превысило 162 тыс. Разведением этих животных занимаются 20 из 34 районов Якутии.

С 2020 года в республике реализуется программа «Молодой оленевод». В рамках нее молодые представители отрасли, которые проработали в стадах не менее четырех лет, получают по 1 млн рублей на покупку или строительство жилья в Арктике. В частности, за два года власти обеспечили новым жильем на конкурсной основе уже более 20 оленеводов.

Ранее сообщалось, что в Нюрбинском районе Якутии 18 коневодческим хозяйствам вручили сертификаты по 3 млн рублей на строительство конебаз. В республиканском минсельхозе отметили, что одно из важных направлений господдержки позволит сохранить традиционную технологию ведения табунного коневодства.

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