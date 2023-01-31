Диагноз «инфаркт» подтвердился у певца Игоря Николаева

Диагноз «инфаркт» подтвердился у композитора и певца Игоря Николаева, госпитализированного минувшей ночью в одну из столичных больниц. По данным «Известий», в настоящее время артист проходит курс интенсивной терапии.

Об экстренной госпитализации Николаева стало известно ранее во вторник. Тогда сообщалось, что его доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

Певцу 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.