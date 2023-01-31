Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Мир
Захарова указала на осознание Западом причастности США к конфликту на Украине
Армия
В Запорожской области нанесли удар по пытавшемуся прорваться отряду ВСУ
Мир
В Норвегии заявили о намерении передать танки Украине в конце марта
Мир
СБУ задержала депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Херсонской области
Интернет
Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации
Мир
Нарышкин заявил об отсутствии в Европе единой позиции по Украине
Общество
В Крыму с апреля начнут выдавать земельные участки участникам спецоперации
Мир
Президент Хорватии назвал безумной идею о разрыве России на части
Общество
Николая Дроздова перевели из реанимации в обычную палату
Общество
Приложение «Афиша» больше недоступно для скачивания в App Store
Армия
Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении

В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2022 году

Дети с редкими именами Авокадий и Пелагея-Дева появились на свет в Москве в 2022 году
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедший год в Москве зарегистрировали более 10 тыс. детских имен, из которых 51,4% — мужских и 48,6% — женских. Среди самых необычных — Авокадий, Лавр-Космос, Урал, а также Астра, Муза и Бриллиант.

Всё из семьи: данные из загсов могут попасть в мониторинг уже с этого года
Как информация о браках, смене фамилий и датах смерти поможет в борьбе с отмыванием доходов

«Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон», — приводятся слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой на сайте столичной мэрии 31 января.

Необычными женскими именами стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Лаванда, Роза, Клеопатра, Бриллиант и другие.

При этом самыми популярными именами стали Александр — 2335 мальчиков и София (Софья) — 2762 девочек. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, а женских — Мария и Анна.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве на 15% выросла популярность редких имен для новорожденных.

В столице стали набирать популярность имена, которые раньше встречались редко. Например, Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам — популярность этих имен выросла на 15% в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно 35% чаще).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023