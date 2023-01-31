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Назван лучший работодатель России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Сбер» стал лучшим работодателем России по версии HeadHunter в 2022 году. Банк занял первое место в списке крупнейших компаний с численностью сотрудников более 5 тыс. человек.

Как сообщает hh.ru, за год список лучших работодателей вырос на 28% — финалистами стали 1082 компании. Рейтинг состоит из четырех шорт-листов, в которые вошли организации с разной численностью сотрудников (от 100, от 251, от 1001 и от 5 тыс.).

В топ-10 лучших работодателей среди крупнейших компаний вместе со «Сбером» оказались, в частности, «Яндекс» и VK.

В пресс-службе «Сбера» отметили, что в прошлом году банк «справился с беспрецедентными трудностями, увеличил число клиентов и продолжил свое развитие как инновационная технологическая компания». «В условиях санкций «Сбер» продолжает создавать новые сервисы на основе отечественных технологий, что гарантирует банку технологический суверенитет, а его клиентам — удобный клиентский опыт», — подчеркнули в компании.

Старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина рассказала, что вызовы, стоящие перед «Сбером», потребовали от всех членов команды огромной вовлеченности и отдачи. Для HR в этот период важно было поддержать сотрудников и сохранить команду. Для этого банк развивает систему преемственности и программу долгосрочного вознаграждения (LTI).

Рейтинг работодателей России HeadHunter — самый масштабный в стране по количеству компаний-участниц и объему исследования. В 2022 году в нем участвовало почти 2 тыс. компаний. За лучших работодателей свои голоса отдали 78,4 тыс. человек.

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